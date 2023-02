Ultime notizie di gossip 6 febbraio 2023 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 6 febbraio 2023

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 6 febbraio 2023 troviamo le voci di crisi tra Totti e Noemi Bocchi (lui nel frattempo si difende in tribunali da Ilary) e il presunto (ma non troppo) flirt tra Barbara D'Urso e Flavio Briatore. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 6 febbraio 2023:

Barbara D'Urso-Briatore, che c'è sotto? Lei: "Ho scoperto che è un uomo simpatico"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL FLIRT BRIATORE-D'URSO

Partono le indagini sulla rapina in villa di Facchinetti. Si parla di un bottino di 100mila euro...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA RAPINA A FACCHINETTI

Paola Egonu ha sveltato il suo tatuaggio segreto...GUARDA LE FOTO DEL TATTOO NASCOSTO DELLA EGONU

Wanda Nara torna a Instabul e sebbene affermi faccia freddo è decisamente scoperta...GUARDA LE FOTO INCREDIBILI DI WANDA NARA

Totti-Ilary, l'ex calciatore afferma in tribunale: "I rolex sono miei, ho le prove"....LEGGI LE ULTIME NEWS SULLA ROTTURA TOTTI-BLASI

Ivana Knoll, stella sugli spalti del Mondiale 2022, fa ancora parlare di sé con i suoi selfie al mare...GUARDA LE FOTO BOLLENTI DI IVANA KNOLL

Arisa provoca i suoi fan con degli scatti davvero da far girare la testa...GUARDA LE FOTO CALDISSIME DI ARISA

Augustina Gandolfo, la compagna di Lautaro sorprende e incanta con il suo "circolo della morte"....GUARDA LE FOTO DA URLO DI LADY LAUTARO