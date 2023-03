Ultime notizie di gossip 6 marzo 2023 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 6 marzo 2023

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 6 marzo 2023 troviamo l'invito di Carlo III a Harry e Meghan per la sua incoronazione e le foto pazzesche delle sportive, da Camila Giorgia a Paola Egonu. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 6 marzo 2023:

Camila Giorgi ha scelto il look per l'Indian Wells, solo una giacca di pelle a coprire un abito cortissimo...GUARDA LE FOTO BOLLENTI DI CAMILA GIORGI

Volete conoscere il segreto di VIP per dimagrire? Si chiama Semaglutide e formalmente è un farmaco per curare il diabete. Lo usa anche Elon Musk...SCOPRI TUTTI I DETTAGLI SUL MEDICINALE DELLE STAR PER PERDERE PESO

Carlo III ha invitato il figlio Harry e la moglie Meghan alla sua incoronazione ma la coppia non ha ancora accettato...LEGGI LE ULTIME NOTIZIE SULLA ROYAL FAMILY

Il matrimonio di Licia Colò sarebbe ormai agli sgoccioli...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU LICIA COLO'

Pare che Lucio Dalla non fosse sempre stato attratto dagli uomini: "Era pazzo per le donne, poi tutto cambiò dopo una cura ormonale"...LEGGI L'INDISCREZIONE SUI GUSTI SESSUALI DI LUCIO DALLA

Paola Egonu come non l'aveta mai vista...GUARDA GLI SCATTI DA URLO DI PAOLA EGONU

La Ferrari parte male e i fan della Rossa si consolano con Federica Masolin...GUARDA LE FOTO INCREDIBILI DEL VOLTO DI SKY DELLA F1