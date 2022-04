15enne violentata dal branco: si indaga sull'uso della droga dello stupro

La festa di Pasquetta si trasforma in un incubo di violenza

Una 15enne stuprata dal branco, nella sera di Pasquetta. È questa la drammatica storia che si sarebbe consumata in un appartamento di Roma Nord, in zona Farnesina, e sul quale sono in corso indagini che riguardano 7/8 presunti violentatori, tutti minorenni.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, i sospettati sarebbero tutti nati in Italia, pur avendo cognomi stranieri. Doveva essere una normale festa in casa, con degli adolescenti intenti ad ascoltare la musica, poi la situazione è degenerata: tre ragazzini si sarebbero appartati con la ragazza che ha rivelato la vicenda e gli altri con una sua amica, anche lei minorenne.

Ben presto la 15enne si è ritrovata addosso più persone, che l'avrebbero stuprata. Il giorno seguente la ragazzina ha raccontato tutto ai genitori ed è andata in ospedale, al pronto soccorso dell’ospedale San Pietro sulla via Cassia, dove i medici l’hanno visitata. Al momento pare che non abbiano trovato segni evidenti sul corpo della ragazzina, ma le indagini sono in corso per capire se qualcuno le abbia dato o meno la droga dello stupro, magari mischiata con un drink.

