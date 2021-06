90enne in lacrime a Torino: “Ho fame”. 4 agenti le offrono il piatto preferito

A Torino una 90enne in lacrime per strada esprime agli agenti in cui si imbatte di non avere un soldo per mangiare, e il suo desiderio di pranzare "con pollo e patate", un cibo che non tocca da tempo. Loro la accontentano

Uno di quei rari episodi che di tanto in tanto fanno riflettere e pensare bene, oltre a donare un po' di felicità a qualcuno. E' successo nel quartiere Cenisia del capoluogo piemontese, dove l'anziana era stata avvistata dagli agenti mentre si trascinava con difficoltà per strada. Era a digiuno da 12 ore, e a casa non aveva cibo né soldi per acquistarlo. Quando i poliziotti del Commissariato San Donato le hanno chiesto se le servisse aiuto l'anziana signora è scoppiata in lacrime, raccontando che a mancarle era lo stretto necessario a vivere più che le cure mediche.

Proprio quella mattina, ha raccontato la donna, si era recata in banca per prelevare del denaro con cui far la spesa ma aveva scoperto di non aver più soldi sul proprio conto. La pattuglia ha poi effettuato alcuni controlli al suo istituto bancario appurando che quanto riferiva corrispondeva effettivamente al vero. Così gli agenti decidono di accompagnarla a casa, e dopo aver costatato che cucina e frigorifero erano completamente vuoti, quando la signora esprime loro il desiderio di poter pranzare con qualcosa che non mangiava da tempo, un pollo arrosto con delle patate al forno, i 4 agenti la accontentano. Le comprano proprio il piatto richiesto, insieme ad altre vivande per affrontare i giorni successivi.