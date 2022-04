"Adriano Celentano è morto oggi": dopo Massimo Boldi, un'altra bufala in Rete

Attenzione: non è vero che Adriano Celentano è morto oggi

“Adriano Celentano è morto oggi”: questa chiave di ricerca è di enorme tendenza nelle ultime ore, ma il molleggiato, grazie al cielo, è vivo e vegeto. Che cosa sta succedendo? Molto semplice: utilizzando la decisione di Adriano Celentano, che ha abbandonato i social, c'è chi ha titolato in maniera ambigua sul fatto che “non lo vedremo più”, inducendo nel lettore più distratto l'idea che gli fosse capitato qualcosa di fatale.

Siccome molti leggono solo i titoli, spesso “scrollando” nervosamente il proprio smartphone, a volte basta un titolo che gioca con le parole per scatenare un autentico “telefono senza fili” e così la falsa notizia sulla morte di Adriano Celentano è diventata rapidamente “trending”, con migliaia di utenti intenti a compulsare i motori di ricerca per saperne di più.

Il precedente di Massimo Boldi

Non è certo una novità e, solo pochi giorni, abbiamo raccontato un episodio simile capitato a Massimo Boldi: prendendo spunto dalla morte di sua moglie Marisa (avvenuta nel 2004!) in Rete è comparso un titolo altrettanto fuorviante, che ha fatto arrabbiare sia il popolare comico che i suoi fans.

Ma come si possono evitare certi spaventi inutili? Contestare la pubblicazione di certi titoli serve a poco, perché chi li fa può sempre rispondere di non aver scritto niente di formalmente falso: è vero che “non vedremo più” Celentano, quantomeno sui social. L'unico modo è non saltare direttamente alle conclusioni, non limitarsi mai a leggere i soli titoli e, soprattutto, distinguere tra fonti più o meno autorevoli, cosa che fa sempre la differenza. Intanto speriamo che questo episodio porti fortuna ad Adriano Celentano, 84 anni compiuti lo scorso gennaio, allungandogli la vita!



