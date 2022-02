Afghanistan, bimbo da 48 ore in un pozzo: come Rayan e Alfredino Rampi

Un altro incidente, questa volta in Afghanistan, ha come protagonista un minore e tiene tutti con il fiato sospeso per salvarlo. Si tratta di un bambino di 9 anni, rimasto intrappolato in un pozzo, in un remoto villaggio nel Sud del Paese.

La notizia, che si apprende da Al Jazeera, riporta indietro ai casi, il più recente (meno di due settimane fa), del piccolo Rayan in Marocco, e di Alfredino Rampi, nel lontano giugno 1981 vicino Fiumicino.

In corso le operazioni di scavo e soccorso nel villaggio di Shokak, nella provincia di Zabul. Il bambino afghano, già al secondo giorno nel pozzo, si chiama Haidar ed è rimasto intrappolato più o meno a 10 metri, in un pozzo profondo in tutto 25 metri.

In un video appare il padre che urla al bimbo: "Stai bene figlio mio? Parla con me e non piangere, stiamo lavorando per farti uscire". Il piccolo risponde con voce dolente: "Ok, continuerò a parlarti". Corsa contro il tempo per salvarlo.

