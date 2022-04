Agrigento, figlio si uccide in casa: trovata morta anche la madre

Tragedia a Favara, madre e figlio trovati morti in casa

La donna di 83 anni di Favara trovata morta mercoledì pomeriggio dai carabinieri in via Bachelet, in provincia di Agrigento, non sarebbe morta di crepacuore dopo aver visto il figlio di 52 anni senza vita, come si era invece pensato nelle prime ore dopo il ritrovamento.

Nell’addome della donna, infatti, è stato trovato un colpo di pistola. Gli inquirenti stanno vagliando due ipotesi: quella di omicidio-suicidio oppure un duplice omicidio. Entrambi i colpi sono stati provocati da un revolver detenuto regolarmente, appartenente al padre del 52enne, operatore scolastico.

