Muore dopo aver mangiato la pizza: ipotesi avvelenamento da botulino

Ad Avellino una coppia mangia una pizza e poi la tragedia. Lei muore, lui è grave. Si sospetta un'intossicazione da botulino

Dramma ad Avellino per una possibile intossicazione alimentare da botulino. Una coppia di sposi sabato scorso ha cenato in una pizzeria ad Ariano Irpino e l'esito è stato fatale. Come riporta rainews.it, Gerardina Corsato è morta mentre il marito Angelo Meninno è grave ed è ancora ricoverato all'ospedale "Cotugno" di Napoli. Saranno proprio i campioni biologici prelevati dall'imprenditore agricolo 52enne e analizzati dall'Istituto superiore della sanità a confermare se si tratta di botulino.

Gerardina e il marito avevano cominciato ad avvertire una sensazione di malessere subito dopo il ritorno a casa in contrada Fiumarelle, al confine tra i Comuni di Ariano Irpino e Flumeri. La coppia per ben due volte tra domenica e lunedì si è recata all'ospedale Fangipane perché avvertiva forti dolori. Il pm della Procura di Benevento, Marilia Capitanio, potrebbe disporre per l'autopsia sulla donna già domani.

"Non è semplice - spiega Antonio Limone, direttore dell'Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno - individuare l'intossicazione da botulino, soprattutto se il paziente non presenta le classiche manifestazioni neurologiche. Se il clostridium o la tossina non vengono isolati in laboratorio non si può dire con certezza che si tratti di botulino".

Un nipote della coppia avrebbe riferito che durante la cena Angelo ha condito la pizza con olio al peperoncino, invitando la moglie ad assaggiarne un pezzo per farle sentire lo strano odore che avvertiva. Limone, senza prendere spunto da queste dichiarazioni, precisa che "gli alimenti contaminati dal botulino non presentano odore, colore e sapore particolari".

La pizzeria è stata immediatamente posta sotto sequestro. L'avvocato Guerino Gazzella che difende la titolare ha espresso il cordoglio della sua assistita per la famiglia di Gerardina e l'augurio al marito di ristabilirsi presto. In una nota poi evidenzia che "gli stessi alimenti e condimenti consumati dalla coppia la sera di sabato scorso, sono stati consumati da altri clienti e dalla stessa famiglia della titolare senza che si siano registrate conseguenze di sorta".