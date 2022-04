Andreea Rabciuc, il fidanzato ingaggia una medium: "Era in Media Vallesina"

Andreea Rabciuc scomparsa, la difesa è convinta che sia viva

Andreea Rabciuc sarebbe viva e fino a qualche giorno fa si trovava nella Media Vallesina, in provincia di Ancona. Lo confermano gli investigatori privati ingaggiati da Emanuele Giuliani, l'avvocato di Simone Gresti, fidanzato di Andreea. Gli inquirenti non hanno alcuna evidenza riguardante questo risvolto, ma la difesa del fidanzato della 27enne scomparsa a Jesi il 12 marzo scorso ne è convinta.

Gli investigatori avrebbero anche fatto ricorso al parere di una sensitiva, che nella scorsa notte avrebbe portato la squadra in un luogo della Media Vallesina. La difesa ha fornito i dettagli ricavati ai carabinieri per "verificare l'informazione". Gresti è attualmente l'unico indagato per sequestro di persona. Le forze dell'ordine hanno preso in custodia il cellulare, un tablet, l'auto e alcuni abiti sporchi di sangue di Gresti.

L'avvocato di Gresti sostiene che le indagini in corso nella Media Vallesina sono semplicemente "un modo per dare il nostro contributo alle ricerche". Nella giornata di venerdì c'è stato un sopralluogo dei carabinieri del Ris nell'area del casolare dove si è tenuta la festa, ultima occasione in cui è stata vista Andreea. I cani molecolari hanno rilevato alcune tracce della giovane donna scomparsa nei dintorni.

La difesa sostiene che Andreea possa essersi allontanata volontariamente facendo perdere le sue tracce. Prima dell'ipotesi della permanenza in Media Vallesina, il fidanzato Gresti era convinto che la ragazza potesse essere andata in Romania: idea che per ora non è scartata neppure dagli inquirenti. Intanto proseguono le indagini sui video pubblicati dall’account social dopo la scomparsa di Andreea, che la ritraggono mentre accarezza il cane.

