Andreea Rabciuc scomparsa da un mese, le ultime chat per scoprire la verità

Andreea Rabciuc scomparsa, l'ex fidanzato "Dovevamo incontrarci"

Si fa sempre più complicato l’enigma della scomparsa di Andreea Rabciuc, la 27enne marchigiana di Jesi di cui non si hanno più notizie dal 12 marzo scorso quando, dopo una festa con fidanzato e amici e in un casolare nelle campagne di Montecarotto, è sparita nel nulla. Dati i numerosi appelli e le continue ricerche, col passare dei giorni viene meno l’ipotesi di un allontanamento volontario. Ad alimentare questa speranza rimane l’ultima chat della giovane con l’ex fidanzato al quale avrebbe confidato la volontà di allontanarsi.

La sera della festa, la campionessa di tiro con l’arco aveva mandato un messaggio vocale all’ex, ormai amico, dicendo: "Per stasera sto qui, domani sono libera e possiamo fare quello che vogliamo. Poi mi aiuti a scomparire e a non far sapere dove sono", lo riporta Repubblica. Secondo quanto racconta il ragazzo, i due non si sarebbero mai incontrati: nonostante i tentativi per contattarla, Andreea non ha mai risposto. Infatti, i carabinieri hanno sequestrato il telefono della giovane all’attuale fidanzato, che lo ha tenuto per quasi due giorni prima di restituirlo alla madre di lei, Georgeta.

Il fidanzato, che si dichiara estraneo ai fatti, sostiene di aver lasciato lo stesso casolare poco dopo e di non averla incontrata per strada. Secondo il giovane, Andreea era solita ad allontanarsi dopo una lite, motivo per cui nessuno si sarebbe inizialmente allarmato. Per questo, dunque, la denuncia è stata presentata solo giorni dopo l’effettiva scomparsa. Continuano le ricerche di carabinieri e protezione civile, coinvolti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco.

