Animatore pedofilo, era già indagato per molestie su una bimba di 7 anni

Animatore pedofilo, era ben noto alle forze dell'ordine. Un provvedimento gli vietava di avvicinarsi alle scuole

La drammatica vicenda degli abusi su una bambina di 6 anni fa ancora più rabbia ora che si conosce il nome dell'orco. Gabriele Priori di 33 anni di Jesi, infatti, era già stato denunciato da suo padre e dal 2019 era indagato per violenza sessuale su una bimba di 7 anni. È l’estate del 2023. Mentre in un’aula del tribunale di Ancona va in scena - si legge su Il Corriere della Sera - un tipico caso di pedofilia con la sua galleria di abusi quotidiani, sul lago Trasimeno i proprietari del camping "Cerquestra" decidono di assumere l’imputato di quel processo per un lavoro a stretto contatto con i bambini. Proprio lo stesso Priori dagli arresti domiciliari dove ora si trova dopo aver abusato di una bimba di 6 anni, conferma: "Cercavo un lavoro a contatto con loro, i bambini. Ho bussato lì. Mi hanno contattato via mail, ho detto sì". Dal 2020 esisteva un provvedimento cautelare di "divieto di avvicinamento ai plessi scolastici pubblici e privati".

Ma c'é di più, il 33enne - prosegue Il Corriere - era stato denunciato in Procura da Pierino Priori, ex carabiniere tutto d’un pezzo e padre di Gabriele, che segnalava ai magistrati l’intenzione del figlio di sottrarsi a quel provvedimento svolgendo "supplenze" scolastiche. Dunque sarebbe stata sufficiente una semplice telefonata ai carabinieri della zona chiedendo di verificare eventuali carichi pendenti del giovane che si voleva assumere come animatore del villaggio e la decisione sarebbe stata più ponderata. Nulla di tutto questo è stato fatto. E un’altra bimba, stavolta di sei anni, è stata abusata. Ma lui, Gabriele Priori, sembra perso nella trama di un film interiore, popolato di fantasie morbose dalle quali riemerge brevemente e confusamente: "Io ho il diritto di insegnare ai bambini, ho studiato e ho tutti i titoli. Sarebbe una violenza impedirmelo".