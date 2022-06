Anna Falchi di nuovo single: addio Andrea Ruggeri dopo 11 anni d'amore - FOTO

Anna Falchi è single, lascia Andrea Ruggeri dopo 11 anni d'amore

Anna Falchi e Andrea Ruggeri si sono detti addio. La conduttrice dopo 11 anni d'amore e uno di convivenza, ha già cambiato casa, traslocando dall'appartamento che i due hanno condiviso a Roma negli ultimi mesi.

Circa la convivenza con il deputato e nipote del giornalista Bruno Vespa, Anna aveva detto: "Non mi sono mai sentita tanto sola da quando stiamo insieme". Alla base della rottura sembrerebbe esserci al amancanza di tempo da condividere insieme a causa dei loro impegni.

Infatti la conduttrice è alle prese con i suoi progetti televisivi e lui è assorbito dalla vita politica, è deputato di Forza Italia. A tal proposito la Falchi aggiunge: "Facciamo vite diverse, con orari diversi". L'ex modella, mamma di Alyssa la figlia ormai adolescente avuta dalla relazione con Denny Montesi, in merito alla convivenza avea confidato tempo fa: "La convivenza è una realtà impattante per chi non c'è abituato. Ci sta mettendo alla prova. La famiglia del Mulino Bianco non esiste, tanto meno a casa mia".



Leggi anche: