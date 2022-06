Non solo donne: va di moda anche la depilazione delle parti intime maschili

Veet Men è la nuova crema epilatoria per le parti intime maschili

Il kit di Veet Men per l'epilazione delle parti intime maschili arriva per risolvere il problema di molti uomini. Finalmente cade un altro tabù, quello dell'epilazione delle parti intime degli uomini. Soprattutto, il lancio pubblicitario di Veet Men per l'epilazione delle parti intime maschili l'agenzia ha scelto di creare un video dove due piccole mongolfiere che veleggiano verso dolci avventure nella natura.



Questo a testimoniare non solo l'efficacia del prodotto, ma la delicatezza nell'andare a rimuovere i peli dal pube maschile. In particolare, il kit è composto da una crema depilatoria e da un balsamo aftercare all’aloe vera.

Si va oltre il beneficio del prodotto per introdurre un’esperienza sensoriale nuova: senza peli si sentono le cose in modo diverso, con le parti in causa libere di esplorare e godersi la vita.



