Baby gang, rapine a coetanei: arrestati 5 minorenni a Brescia

Brescia, 5 minori arrestati per botte e rapine a coetani

Nuova baby gang a Brescia: cinque ragazzini sono stati arrestati dai carabinieri perche' ritenuti responsabili dalla Procura per i minorenni di rapina aggravata e lesioni personali aggravate commessi ai danni di otto coetanei nella notte tra il 18 e il 19 deicembre 2021 e il 26 febbraio 2022. In un caso, le vittime sarebbero state avvicinate in centro storico col pretesto di chiedere il 'cambio' di una banconota e gli avrebbero portato via cellulare, portafogli e gioielli in oro.

I ragazzini che avrebbero cercato di reagire sarebbero stati minacciati e colpiti con calci e pugni, causa di lesioni guaribili tra i due e i quattordici giorni. Il 26 febbraio un ragazzo, dopo essere stato spintonato, sarebbe stato derubato del giubbino che indossava. Due giovani hanno ricevuto la notifica del provvedimento cautelare nelle comunita' dove gia' si trovavano per altre ragioni, un altro verra' collocato in comunita' e agli altri due e' stata applicata la misura dell'obbligo di permanenza in casa.

