Bacio saffico tra Dayane Mello e Dana Saber, ecco chi è la modella - FOTO

Dayane Mello e la modella Dana Saber si baciano in pieno centro a Milano

Nel cuore di un caldo pomeriggio meneghino è andato in scena il bacio saffico tra Dayane Mello e la modella Dana Saber, servito a favore dei flash dei paparazzi intenti a scattare le sexy effusioni tra le due. Le modelle non erano sole, poco più in là, in foto, si vede Soleil Sorge che, con il cagnolino Simbah al guinzaglio, mentre cammina insieme alle amiche come in passerella.

Foto IPA



Una piega veloce in un noto salone e poi un pranzo in un locale del centro di Milano, prima di dare il via all'intermezzo sexy. I fotografi hanno zoomano sulle bocche delle due modelle che si toccano e sulle lingue che si sfiorano, mentre accanto a loro Soleil continua non curante la sua passeggiata con il cagnolino al guinzaglio.



Chi è Dana Saber la modella del bacio saffico con Dayane Mello

Dana Saber è nata il 23 marzo del 1993, ha 29 anni. Il suo profolo Instagram è rintracciabile con il nome di danatwenty3 e ovviamente tra le sue amiche ci sono Dayane Mello e Soleil Sorge (con le quali era a spasso per Milano). Dana Saber è una modella ma anche una grande tifosa dell’Inter. Attira sicuramente curiosità il fatto che il profilo Instragram della ragazza sia molto recente: la prima foto risale infatti al 30 maggio scorso.