Blitz della Polizia al centro massaggi: due escort si lanciano dalla finestra

Si sono gettate dal balcone dell'appartamento che ospita il centro massaggi per sfuggire ai controlli della polizia. Protagoniste due giovani ragazze cinesi, trasportate poi in ospedale. È accaduto a Ostia, dove gli agenti stavano per effettuare un blitz nel locale segnalato da diversi residenti come possibile centro a luci rosse. Un via vai continuo di persone che aveva insospettito i residenti ed esasperato gli inquilini e i condomini del palazzo. Erano stati proprio loro a segnalare ai poliziotti del distretto Lido l’andirivieni a tutte le ore del giorno e fino a tarda sera.

Gli agenti, riporta Il Messaggero, avevano così messo sotto sorveglianza l’edificio verificando come, effettivamente, da quel portone uscissero ed entrassero decine di uomini. L’unica attività che potesse giustificare il continuo passaggio di estranei era il centro massaggi ospitato in uno degli appartamenti del condominio dove, tuttavia, non si vedevano entrare donne.

Un’anomalia che non è passata inosservata agli investigatori, i quali hanno pensato che in realtà il centro estetico fosse solo la copertura di una casa a luci rosse.