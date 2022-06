Campionato dello sputo del nocciolo di ciliegia: il record da battere è 22,8 m

Ritorna il campionato dello sputo del nocciolo, il record da battere è di 22,80 metri

A Celleno, in provincia di Viterbo, si cerca un nuovo campione mondiale di sputo del nocciolo. La gara si svolge ogni anno in occasione della Festra delle ciliege. In sostanza, il vincitore nazionale è chi ha saputo espellere a maggiore distanza il nocciolo.

Quest'anno per la sua 35esima edizione la sfida è aperta in Italia e nel mondo, soprattutto bisogna battere il cellenese Mauro Chiavarino che nel 2018 ha realizzato un lancio da 22,80 metri. Nel 2021 il record è stato 'solo' di 17,11 metri, raggiunti sempre dallo stesso Chiavarino.

Claudio Fordini Sonni, consigliere del Comune di Celleno, commenta: "Quest'anno, in questa edizione che ci riporta finalmente alla normalità, abbiamo deciso di accettare prenotazioni che possano arrivare on-line così da consentire alle persone una migliore organizzazione per raggiungerci magari anche da lontano.Il record che si cercherà di battere anche quest'anno rimane 22,80 m realizzato nel 2018 da Mauro Chiavarino".

"La scorsa edizione abbiamo realizzato un evento a invito limitata, per via delle restrizioni sanitarie, con 10 rappresentanti di realtà sportive locali per consentire loro di presentarsi e fare un po' di pubblicità nella speranza di ripartire con slancio. Invitiamo tutti a venire alla bellissima Festa delle Ciliegie che si terrà il 10-11-12 giugno e chi ha voglia di cimentarsi è libero di farlo. Il nostro sputodromo aspetta partecipanti da tutto il mondo", conclude Sonni.

Leggi anche: