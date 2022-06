Veneto, carabiniere blocca un ladro e subito dopo ha un infarto

Un carabiniere nel trevigiano blocca un ladro e subito dopo ha un infarto

Un carabiniere nel trevigiano dopo aver bloccato in ladro viene colto da un infarto. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, interviene: “Nonostante fosse fuori servizio, non ha esitato ad intervenire: un gesto nobilissimo, che merita un plauso. E al riconoscimento per l'alto valore del comportamento, aggiungo ovviamente i miei auguri di pronta guarigione''.

Il carabiniere attualmente è ricoverato all'ospedale di Conegliano (Treviso) per le conseguenze del malore, che - benché fuori servizio - ha agito per bloccare un giovane che stava cercando di rubare un televisore in un supermercato. Il brigadiere, in attesa di rinforzi, ha trattenuto il malvivente per una decina di minuti, accusando però un primo malore non appena consegnato il ladro ai colleghi. Trasportato al pronto soccorso è stato colpito da un secondo episodio cardiaco acuto per il quale si è reso necessario un intervento chirurgico. L'uomo ora è comunque fuori pericolo.

Luca Zaia conclude: “Un gesto che è un esempio di dedizione e impegno, anche oltre i confini del lavoro e che, per questo, assume un significato ancora più profondo. Facciamo tutti il tifo perché il carabiniere torni presto in servizio”.

