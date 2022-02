Caserta, in coma dopo bypass gastrico. Il marito: "Le dissi di non farlo"

Caserta, 28enne in coma dopo bypass gastrico: Angela Iannotta voleva perdere peso

Una 28enne di Santa Maria Capua Vetere, Caserta, è finita in coma in seguito a due interventi di bypass gastrico. Angela Iannotta è stata operata per due volte dallo stesso medico, prima in Abruzzo e poi una clinica del Casertano. Aveva deciso di sottoporsi agli interventi per dimagrire, aveva perso 60 chili.

"Le avevo detto di non farlo, ero contrario", ha dichiarato il marito, il quale ha sporto denuncia alla polizia di Marcianise. La donna è madre di due figli di 5 e 7 anni.

Caserta, un'infezione avrebbe colpito diversi organi vitali

Prima la febbre, poi difficoltà respiratorie e vomito continuo. Sono seguiti problemi e dolori gastrointestinali e ginecologici, edemi agli arti e svenimenti. Nel corso della seconda degenza, la situazione è poi precipitata, e la 28enne è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove è stata operata una terza volta, un intervento durato circa cinque ore.

La causa sarebbe stata un'infezione che man mano avrebbe colpito diversi organi vitali. La donna ha riportato una setticemia ed è stata ricoverata in coma nell'unità di Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva, dove i medici stanno tentando il tutto per tutto per tenerla in vita.

Il marito e i familiari hanno sporto denuncia, per capire cosa sia successo con precisione e se ci sono stati errori o eventuali responsabilità da parte del personale sanitario. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere dovrebbe aprire un'inchiesta, probabilmente, per lesioni colpose gravissime.

