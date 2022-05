Caso David Rossi, le intercettazioni su Pittelli: “È stato ucciso"

Caso David Rossi, clamorose intercettazioni di Pittelli: “Non è suicidio, è stato ucciso”

Non si fermano le novità sul caso della morte del manager Mps David Rossi. Il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, ascoltato davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta, ha fatto riferimento ad un’intercettazione telefonica del 2018 tra Giancarlo Pittelli, ex parlamentare di Forza Italia e l'avvocato Guido Contestabile, ora suo difensore.

Secondo quanto riportato da Libero, Pittelli avrebbe così dichiarato: “Non si è suicidato! Non si è suicidato! Rossi non si è suicidato! Rossi è stato ucciso! E se riaprono l'indagine sulla morte di Rossi succederà un casino grosso. Se si sa chi lo ha ammazzato! Ma perché, secondo te è morto per overdose di sostanze stupefacenti?». La risposta di Contestabile: “Sistema! pure Calvi all'epoca si suicidò... con le tasche piene di pietre... te lo ricordi?"

