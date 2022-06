Cesena, gioca con un muletto e resta schiacciato: morto un ragazzo di 13 anni

Cesena, si rovescia il muletto con cui stava giocando: Anselmo David, 13 anni, muore schiacciato dal mezzo

Il piccolo Anselmo David, 13 anni, aveva finito la scuola da pochi giorni. Ieri era il suo primo giorno di vacanza, voleva divertirsi e godersi la libertà nelle verdi campagne di Sant’Andrea in Bagnolo, Cesena. Lì, dove la sua famiglia ha un’azienda agricola. Il giovane di origini romene guidava un muletto, così per gioco e per divertimento, quando all’improvviso la tragedia: il mezzo è uscito di strada e si è ribaltato schiacciandolo.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, l’arrivo di Polizia, Vigili del Fuoco e del personale 118 è stato rapido. Per Anselmo David era troppo tardi, non c’era più nulla da fare. Il tredicenne, nel suo primo giorno di vacanze, è morto schiacciato dal peso del muletto.

Leggi anche: