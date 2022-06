Chi è Riccardo Mannino, il futuro marito di Alberto Matano

11 giugno: Alberto Matano sposa Riccardo Mannino

Alberto Matano si sposa, ora sappiamo il nome del fortunato sposo, Riccardo Mannino, che ha fatto perdere la testa al conduttore. Così, sabato 11 giugno, nel tardo pomeriggio, a pochi passi da Roma, a Labico per l'esattezza, nel resort della tenuta di Antonello Colonna, l’amica Mara Venier celebrerà le nozze. Massimo riserbo sugli invitati e numero (ma si parla di una lista da 400 nomi): tra i nomi circolati quello di Claudio Santamaria e la moglie Francesca Barra, il cantante Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Raoul Bova e Rocio Morales, il direttore intrattenimento prime time Rai Stefano Coletta e numerosi colleghi di Matano in Rai, nessuno dei quali potrà - per espressa richiesta degli sposi - fotografare l'evento.

Chi è Riccardo Mannino, il marito di Alberto Matano

La coppia è riservata, al punto che sui profili social del giornalista non ci sono foto che li ritraggono insieme. Del promesso sposo, Riccardo Mannino, fino a ora sappiamo che è nato nel 1967 ed è un avvocato cassazionista. Si è laureato nel 1985 all'Unitelma Sapienza, università telematica autorizzata dal ministero dell'Istruzione. Anche Matano ha studiato Giurisprudenza, laureandosi alla Sapienza per poi frequentare la scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia.

Riccardo Mannino è un grande appassionato di sport: la mattina va in palestra in una delle sedi romane della Virgin Active, ama anche nuotare e sciare. D'inverno frequenta a lungo le Dolomiti insieme alla sua famiglia, mentre con la bella stagione vola spesso in Sicilia, a Modica.

È appassionato d'automobili, ha una vettura d'epoca, ma ristoratori del centro storico raccontano di averlo visto spesso girare in bicicletta nel cuore della città. Riccardo Mannino è molto legato alla famiglia, come anche Matano stesso che è particolarmente affezionato alle nipotine.

Il giornalista ha sempre protetto la sua vita privata. Solo in questi giorni si è appreso il nome del compagno cui condivide la vita da anni. Non solo, giornalista ha dovuto fare i conti anche con il rovescio della medaglia della sua eccessiva e lecita riservatezza. Per anni ha preferito non esporsi circa l’identità del suo compagno, ma il gossip spesso ha lo zampino.

Infatti, lungo si è vociferato di una relazione tra Alberto Matano e il deputato del M5S Vincenzo Spadafora. Una fake news, perché di questo si tratta, che ha cominciato a circolare all'indomani del coming out che l'ex ministro ha fatto nella trasmissione Che tempo che fa.

