Contro il caro bollette tornano le trivelle col "Pitesai": ira ambientalisti

Mite, pubblicato Piano transizione sostenibile aree idonee

Si e' concluso l'iter di approvazione del Piano della transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai) "fortemente voluto dal ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, per sanare il ritardo della sua pubblicazione attesa da anni".

Lo comunica il Mite in una nota. Il Piano, viene spiegato, individua le aree in cui e consentito lo svolgimento delle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale. L'iter ha visto "un complesso lavoro iniziale di mappatura, portata avanti insieme ad istituti di ricerca specializzati (Ispra, Rse), in seguito al quale il ministero della Transizione Ecologica ha proposto il Piano che e' stato cosi' sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (Vas), processo che prevede una fase di consultazione interamente pubblica", continua la nota.

Il 29 settembre 2021, in linea l'impegno preso, il Piano e' stato consegnato dal Mite avviando cosi' la fase di interlocuzione con la Conferenza Unificata che a dicembre 2021 si e' pronunciata positivamente, proponendo il vincolo di valutazione di possibili attivita' connesse a permessi di ricerca limitandole esclusivamente al gas.

Il Pitesai ha l'obiettivo di fornire regole certe agli operatori e di accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale definendo le priorita' sia in un'ottica di decarbonizzazione - in linea con gli accordi internazionali di tutela dell'ambiente e della biodiversita' - che del fabbisogno energetico. Nella realizzazione del Piano, conclude il Mite, "si e' tenuto conto dei criteri di sostenibilita' non solo ambientale, ma anche sociale ed economica".

Energia, Europa verde: "Pitesai è l'omicidio al clima di Cingolani"

"Con l'approvazione del PITESAI da parte del MITE, con il quale si da il via alle trivellazioni, si compie l'omicidio perfetto del ministro Cingolani al clima. Invece di pensare ad attuare il PNRR, sostenendo immediatamente le fonti rinnovabili e sollecitando tutte le autorizzazioni legate a questo settore, approva un piano che sospende la moratoria sulle estrazioni di idrocarburi nel nostro Paese.

La cosa gravissima e' che l'aumento delle estrazioni non avra' alcun effetto sulle bollette poiche' il gas e' comunque poco e viene immesso sul mercato internazionale, tra l'altro con costi proibitivi delle tecniche di estrazione che porteranno il prodotto ad avere lo stesso prezzo di mercato di quello attuale".

Cosi' in una nota i co-portavoce nazionali di Europa Verde Angelo Bonelli e Eleonora Evi, che proseguono: "Come puo' il Ministro delle Finzione Ecologica sostenere che la lotta contro il caro bollette passi per lo sfruttamento dei nostri giacimenti? E che transizione ecologica sarebbe quella che incrementa l'utilizzo delle fonti fossili? Invece di assecondare la lobby dei fossili, il Ministro dovrebbe emanare immediatamente decreti che consentono di sbloccare i i 110 GW, 95 in Alta Tensione, 10 in media tensione di progetti per le rinnovabili in attesa di approvazione".

"Il ministro Cingolani - spiegano gli ecologisti - non ha capito o fa finta di non capire che solo intervenendo, incentivando e sbloccando il settore delle energie rinnovabili non solo si risolverebbe il problema della crisi climatica ma si velocizzare l'approvvigionamento di energia a prezzi piu' bassi degli attuali, riuscendo ad abbassare in tempi ragionevoli le bollette delle famiglie e delle imprese italiane. Dopo aver completamente rimosso dai piani del ministero temi come gli ecoreati, il consumo di suolo, della terra dei fuochi, l'acqua come bene comune, cade anche il baluardo delle trivelle.

Ecco l'ultimo capolavoro di Cingolani - concludono Bonelli ed Evi - del quale torniamo a chiedere con forza le dimissioni, perche' non ha curato gli interessi dell'Italia ne' delle famiglie delle imprese italiane, snaturando completamente un ministero che ormai non ha piu' nulla a che fare con ambiente e transizione ecologica".



