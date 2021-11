Covid: zona gialla Alto Adige. Lombardia verso addio al bianco. Il Veneto...

Covid, Lombardia rischia la zona gialla

La Lombardia potrebbe abbandonare la zona bianca tra un paio di settimane e, secondo indiscrezioni raccolte da Affaritaliani.it passare in gialla (dove già è finito il Friuli Venezia Giulia) in vista della feste di Natale, stando al trend legati ai dati sull’incidenza dei nuovi casi di malattia ogni 100mila abitanti.

Covid: Alto Adige da lunedì 'zona gialla'

L'Alto Adige da lunedi' diventera' 'zona gialla' a seguito del persistere dell'alta incidenza di casi di Covid-19. Ad annunciarlo l'assessore provinciale alla sanita' Thomas Widmann. In Alto Adige con l'introduzione da lunedi' delle restrizioni per la 'zona gialla' non ci saranno piu' Comuni, attualmente 36, in 'zona rossa'. E' quanto emerso oggi nel corso della giunta provinciale. Con la 'zona gialla' scattera' l'obbligo della mascherina all'aperto e la mascherina Ffp2 sui mezzi pubblici. Sempre da lunedi' scattera' il 'Super green pass' e per meta' dicembre - giovedi' dovrebbero essere confermate le date 10, 11 e 12 - in provincia di Bolzano ci sara' la 'maratona vaccinale' per prime e seconde dosi ma anche 'booster'.

Covid, Zaia: "Veneto in zona gialla? Questa settimana no, la prossima nì"

"Siamo in fascia bianca ma non è escluso che si arrivi in gialla. Questa settimana decisamente no, la prossima 'ni'. Un parametro è già 'a posto', gli altri due sulle ospedalizzazioni quando le supereremo si passerà in giallo". E' l'allarme lanciato dal presidente del Veneto Luca Zaia nel corso del consueto punto stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera.

Covid: Zaia, quasi tutta Italia in giallo nelle prossime settimane

"Verosimilmente, se continuerà così, tutta Italia, o quasi, passerà al giallo nelle prossime settimane". Lo ha detto oggi a Sky Tg24 il governatore del Veneto Luca Zaia. "Tuttavia - ha sottolineato Zaia - da un lato c'è il super green pass che dovrebbe quantomeno blindare e scongiurare la chiusura delle sono le zone arancioni, con chiusura dei confini comunali e di molte attività come bar e ristoranti. Dall'altro lato, invece, la strategia è quella di vaccinare, e vedo di buon grado che ci sia questa giornata, sembra domani, che prevede delle azioni vaccinali importanti".

Covid: Zingaretti, ancora possiamo evitare Lazio 'giallo'

''Dobbiamo ancora combattere, non abbassiamo la guardia anche per questo. Combattere significa correre con la terza dose, da ieri aperta anche ai 18enni, e soprattutto nei luoghi affollati e nelle vie del commercio e sicuramente al chiuso indossare la mascherina. A Natale manca ancora un mese circa, credo che con comportamenti corretti e la vaccinazione la zona gialla si possa evitare''. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite a 'The Breakfast Club' su Radio Capital.

