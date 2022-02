Cristina D’Avena e il siparietto che ha infiammato i telespettatori. VIDEO

Cristina D'Avena a Stasera tutto è possibile, il siparietto infiamma il pubblico a casa

Quello che doveva essere un normale show di intrattenimento su Rai 2 con Cristina D’Avena è andato ben oltre le aspettative dei telespettatori di “Stasera tutto è possibile”. La regina delle sigle dei cartoni animati si è cimentata nella “Cookie Face”, la "challenge del biscotto", che consiste nel riuscire a prendere in bocca un biscotto poggiato sulla faccia, cercando di muoverlo attraverso le smorfie del viso e movimenti della testa. Le "inquadrature archi-tettoniche", come le definisce Dago, che come sempre scrive in punta di penna, poco hanno lasciato all'immaginazione.

Cristina D'Avena a Stasera tutto è possibile GUARDA IL VIDEO

