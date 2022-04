D'Alema, spunta un ex 007 anti droga nel team dell'ex premier

Nel team di D'Alema un ex 007 della Dea anti droga Usa

Novità sul caso D'Alema. Secondo il Giornale "spunta anche un ex agente speciale della Dea - l’agenzia federale antidroga degli Stati Uniti - nell’intreccio di personaggi dell’affare colombiano, quello in cui Massimo D’Alema si dava da fare per la vendita di navi e aerei militari delle partecipate Fincantieri e Leonardo". Scrive il Giornale di oggi: "Per arrivarci però bisogna partire dalle relazioni di un uomo chiave dell’operazione: Umberto Bonavita, l’avvocato dello studio legale Robert Allen Law di Miami, studio segnalato da D’Alema per gestire il business colombiano. Nei piani dell’ex premier, era proprio da questo studio americano che sarebbero dovuti passare i contratti di Leonardo e Fincantieri e le relative mediazioni dei consulenti, il 2 per cento di un business da 4 miliardi".

Il Giornale traccia una panoramica delle figure coinvolte nella vicenda: "Bonavita infatti è stato in prima linea nella gestione dell’operazione colombiana. E, come già emerso, non è esattamente uno sconosciuto per l’entourage di D’Alema. Anzi, l’avvocato dello studio Allen - studio che l’ex premier inizialmente aveva addirittura negato di aver segnalato - è vicinissimo a un altro uomo di fiducia di D’Alema, il commercialista bolognese Gherardo Gardo, che in questo potenziale affare lavorava fianco a fianco con l’ex premier e interloquiva direttamente con un dirigente di Leonardo", prosegue il Giornale.

"Del resto Gardo e Bonavita si conoscono da tempo, tanto che hanno fondato insieme una società di consulenza con sede a Miami, la Wey Llc che ha il suo domicilio fiscale proprio nello studio Allen. È in questo intreccio e soprattutto nelle relazioni dell’avvocato Bonavita dello studio di Miami che spunta l’ex agente della Dea: è John Costanzo, padre della moglie di Bonavita, Danielle Bonavita. Insomma, il suocero. Costanzo, che sul web viene definito un agente speciale dell’agenzia antidroga di Miami, è anche presidente della Ebco International, una «società internazionale di investigazione specializzata nella raccolta di informazioni per le aziende", conclude il Giornale.

