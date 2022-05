David Rossi, Gratteri riapre il caso: intercettati Pittelli e Mussari

Caso David Rossi, Gratteri riapre il caso: "Pittelli e Mussari intercettati mentre parlavano della sua morte"

Gratteri riapre il caso David Rossi. Riguardo a quanto dichiarato stamani nel corso della sua audizione davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del manager di Banca Monte Paschi, con una nota diffusa nel pomeriggio dalla procura di Catanzaro, il procuratore Nicola Gratteri ha fatto delle precisazioni.

"Nel corso delle indagini durate due anni", dice Gratteri, "oltre a intercettare tanti indagati provenienti dalla zona di Vibo Valentia, la procura di Catanzaro ha intercettato anche l'avvocato Giancarlo Pittelli e nell’attività intercettiva è emersa una conversazione del 28 marzo 2018, tra Pittelli e l'avvocato Guido Contestabile, che all'epoca dei fatti non era suo difensore, nel corso della quale i due commentano la morte di David Rossi". “Successivamente, in data 2 luglio 2018 - conclude la nota - Pittelli intratteneva una conversazione con l'avvocato Mussari, soffermandosi, in tal caso, sulla vicenda Mps”.

