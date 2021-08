Dimissioni Papa, voci sempre più insistenti. Francesco affaticato e stanco

Dimissioni Papa, voci sempre più insistenti. Francesco affaticato

Il Papa potrebbe dimettersi. E' questo il messaggio che circola in tutte le logge del Vaticano. L'argomento ha preso sempre più piede all'interno degli ambienti della Chiesa e la discussione si fa sempre più fitta. Le voci - si legge su Libero - si sono moltiplicate dopo l'intervento chirurgico all'intestino al quale Bergoglio si è sottoposto nei mesi scorsi. Il Pontefice, già afflitto da diversi acciacchi: pressione alta, diabete e problemi di deambulazione, appare sempre più stanco.

Nelle ultime ore - prosegue Libero - sono giunti moltissimi messaggi di solidarietà eloquenti, a partire da quello del cardinale della Guinea Robert Sarah, uno dei "papabili", verso il Cardinale Burke, riferimento dei conservatori e grande amico di Ratzinger, ripresosi miracolosamente dal Coivid. Un segnale di movimento tra i cardinali. Del resto era stato lo stesso Papa Francesco a dire in un'intervista: "Penso alla mia morte come Papa in carica oppure emerito". Intanto si lavora alla legge per permettere ai Papi di potersi dimettere, l'età ipotizzata è quella di 85 anni, proprio quella che Francesco avrà il prossimo dicembre.