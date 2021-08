Vaticano, la svolta: "I Papi andranno in pensione". Francesco prepara la legge

Vaticano, "I Papi andranno in pensione". Francesco prepara la legge

La possibilità che Papa Francesco potesse decidere di dimettersi ha scosso l'opinione pubblica e l'intero mondo della Chiesa. L'indiscrezione lanciata da Libero non ha trovato riscontri diretti, ma ha fatto emergere un particolare che potrebbe segnare una svolta epocale. "Papa Francesco - spiega a Libero Luis Badilla, direttore del Sismografo, sito molto vicino al Vaticano - sta preparando una legge per regolare la rinuncia dei pontefici, il limite dovrebbe essere fissato ad 85 anni. Francesco è malato, ma non lascerà l'incarico per la sua salute".

"Il Santo Padre - prosegue Badilla a Libero - ha già ridimensionato molto il suo modo di agire. Lo aveva già fatto prima dell'intervento chirurgico. Farà il suo prossimo viaggio a Budapest, ma già quello successivo in Slovacchia, molto impegnativo fisicamente, sarà a mio avviso ridotto nel programma. Sono invece da escludere nuovi viaggi intercontinentali. Dovrà fare le cose in un tempo breve, non prolungato".