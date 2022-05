Docente insulta sui social l’alunna: “La zoccoletta avrà quel che si merita”

Roma, docente insulta su Facebook l’alunna: “Questa zoccoletta avrà quello che si merita”

“Questa zoccoletta avrà quello che si merita non appena troverà un superiore nella vita lavorativa”. Una professoressa genovese ha così commentato su Facebook una vicenda legata al Liceo Albertelli di Roma. Tutto è partito, come spiegato su Repubblica, da un post pubblicato da una docente dell’istituto romano che criticava il dress code di una sua studentessa: “Una professoressa, non io, fa notare a un'alunna che non ha un abbigliamento adeguato, anche in base al regolamento”. La risposta della giovane studentessa tirata in causa non si fa attendere: “E chi lo dice? Come si permette? Vogliamo andare a continuare dal preside?”.

La docente dell’Albertelli ha raccontato la vicenda in un post su Facebook ed è proprio qui che la professoressa genovese ha detto la sua, apostrofando la studentessa come “zoccoletta”. Questo non è sicuramente il primo caso in cui un'alunna viene aspramente criticata per il suo abbigliamento, solo lo scorso febbraio una professoressa del Righi di Roma si era così rivolta ad una sua studentessa: “Ma che stai sulla Salaria?”.

Secondo quanto riportato su Fanpage, la rappresentante degli studenti dell’Albertelli Valeria Cigliana ha così commentato la vicenda: “Se un ragazzo va a scuola in pantaloncini corti gli viene chiesto se stia andando al mare. Se una ragazza indossa una canottiera non sta andando al mare, ma è "una zoccoletta”. È assurdo che una frase simile parta da un professore. I docenti dovrebbero essere i nostri formatori, non esprimersi con parole e offese”.

