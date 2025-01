Eleonora Giorgi e il tumore al pancreas, il figlio Andrea Rizzoli: "Non si può fare nulla, manca poco"

Eleonora Giorgi, il figlio Andrea Rizzoli: "Faremo il necessario affinché il tempo che le resta sia piacevole"

Eleonora Giorgi starebbe perdendo la sua battaglia con il tumore al pancreas, lo stesso che ha colpito Fedez e ha portato alla morte Steve Jobs. A dirlo è il figlio dell'attrice 71enne, Andrea Rizzoli, in una intervista al Corriere della Sera: "Non possiamo fare nulla per allungare il tempo. Ci siamo goduti ogni istante con una intensità prima inimmaginabile. E continueremo fino all’ultimo giorno".

Andrea Rizzoli, autore del libero "Non ci sono buone notizie", ha parlato anche del rapporto con la madre e ha confessato che da piccolo ero molto geloso: "Devo ammettere che la condividevo mal volentieri con il pubblico e le lasciavo letterine strazianti sotto la porta della sua stanza per chiederle di non andare sul set, ma di restare con me. Una volta mi accontentò... io bigiai la scuola e lei il lavoro, e andammo alla Galleria Borghese a vedere Apollo e Dafne. Ci siamo ritornati da poco".

Andrea Rizzoli afferma poi di essere molto legato al fratello Paolo Ciavarro, nato dalla storia d'amore tra Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro: "Noi due siamo complementari, senza di lui non saremmo riusciti a fare così tanta strada, a dispetto del primo parere dei medici... mamma è molto legata al piccolo Gabriele (figlio di Paolo e Clizia Incorvaia, ndr) è una medicina vivente per nostra madre: cascasse il mondo, lei alle 17 lo deve vedere".