Estate 2022: un italiano su tre rimane in Italia, guerra e Covid spaventano

Gli italiani per le vacanze scelgono di rimanere e visitare nuove località del Bel Paese

L'estate è alle porte e un italiano su tre le vacanze le passerà in Italia, mentre il 25% penserà se partire solo a ridosso delle ferie. Questi sono alcuni dei numeri emersi da un'indagine DOXA condotta per l'Oservatorio Emma Villas; la survey ha coinvolto un campione rappresentativo di mille italiani dai 18 ai 74 anni. Non solo, dallo studio emerge anche che il 28% degli italiani intervistati predilige passare le vacanze recandosi in luoghi meno sfruttati dal turismo di massa e spenderà 1000 euro a persona, a settimana.

A tutto questo aggiungamo che è ritornata la voglia di viaggiare, come confermano anche i dati forniti dall'ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) che mettono in luce come gli italiani siano tornati a volare. Nel 2021, infatti, c'è stato un aumento del 52,5% del traffico aereo rispetto al 2020 anche se si è registrato un notevole calo di voli in Italia (-58,1%) rispetto al 2019, ultimo anno pre-Covid.

Quindi, sarà un'estate alla scoperta del Bel Paese e su questa scelta influisce ancora il Covid e il conflitto in Ucraina che stanno condizionando i pensieri di vacanza degli italiani. A tal proposito, lo studio condotto conferma che 1 italiano su 3 dichiara di sentirsi più sicuro a rimanere in Italia. Il 26% invece, valuterà se partire solo a ridosso delle ferie, mentre il 19% pensa, al momento, di rimandare le vacanze.

Allo stesso tempo, c'è però un gruppo trainato da giovani tra i 18 e i 34 anni, il 14%, che pensa di prenotare la sua vacanza, in Italia o all'estero, indipendentemente dalla situazione internazionale. Tra i fattori che incideranno sulla scelta delle vacanze, il più citato è il prezzo contenuto, seguito dalla vicinanza al mare o alla montagna, e il poter usufruire della massima privacy e flessibilità di orari di arrivo e partenza.

Tra le numerose opzioni, molti potrebbero scegliere il vacation rental: una villa ad uso esclusivo da condividere con propri amici o familiari, nel verde ma allo stesso tempo vicino ai centri di interesse artistico o al mare, adatta per scoprire luoghi nuovi a prezzi ad personam accessibili.

