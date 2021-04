"Ferragni in depressione post partum", caos vaccini: ira social sulla Maglie

CHIARA FERRAGNI VS MARIAGIOVANNA MAGLIE/ SCONTRO SULLA LOMBARDIA

“La depressione post partum di Chiara Ferragni produce denunce politiche feroci alla Lombardia. Sempre la vecchia storia di fare il proprio mestiere ( si fa per dire)...”, è con questo post su Twitter che la giornalista Mariagiovanna Maglie ha attaccato la nota influencer milanese che aveva criticato pesantemente la gestione della vaccinazione degli over 80 in Lombardia. La Ferragni aveva chiesto tramite Instagram – dove è seguita da oltre 20 milioni di follower – il “commissariamento” della regione. Un vero e proprio attacco frontale alla giunta guidata dal leghista Attilio Fontana.

Sui social è stato subito scontro e gli utenti - in maggioranza - hanno criticato le parole della giornalista. Cathy La Torre ha scritto : "Qui l’unica cosa deprimente è la sua superficialità e la sua strumentalità nel trattare un tema (la depressione post partum) che riguarda moltissime donne. Più in basso di così c’è solo il pessimo governo della Regione Lombardia!".

Mister Grieves ha twittato: "Per la serie 'fare il proprio mestiere': la Maglie fa diagnosi (non è medico) ma non sa usare la punteggiatura (sarebbe una giornalista). Sui contenuti non commento per umana pietà". Socratessa invece ha scritto: "L'invidia per una donna giovane e bella è una cosa brutta. Poveretta".

Ribadisco il concetto,rivendico la battuta che i fan de sinistra della Ferragni pensano sia loro privilegio.L’omessa segnalazione del Comune di residenza nella compilazione dell'adesione è stato l'unico problema.della nonna di Fedez. Il resto è propaganda https://t.co/Vcd8ErmZT6 — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) April 3, 2021

Dopo queste reazioni la Maglie però ha replicato: "Ribadisco il concetto, rivendico la battuta che i fan de sinistra della Ferragni pensano sia loro privilegio. L’omessa segnalazione del Comune di residenza nella compilazione dell'adesione è stato l'unico problema.della nonna di Fedez. Il resto è propaganda".