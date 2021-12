Finto cieco a Palermo, incassava la pensione di invalidità ma girava in bici

Finto cieco a Palermo, riceveva la pensione di invalidità da 10 anni ma girava in bicicletta. Arrestato per truffa aggravvata

Un uomo a Palermo riceveva da più di 10 anni una pensione di invalidità come non vedente, ma si muoveva tranquillamente in bicicletta. Il finto cieco è stato smascherato dalle fiamme gialle di Palermo e arrestato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L'uomo, che ha ricevuto dallo Stato oltre 170mila euro che non gli spettavano, percepiva anche il reddito di cittadinanza.

I militari del 2° Nucleo operativo metropolitano del Gruppo di Palermo, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno scoperto che nel 2018 Fajia aveva richiesto ed ottenuto dalla motorizzazione del capoluogo siciliano il rinnovo della patente di guida.

Sottoposto regolarmente alla visita oculistica erano risultati 7 decimi di capacità visiva complessiva. Quindi la Gdf ha cominciato a pedinarlo. E la scoperta non ha deluso le aspettative. L'uomo girava in bicicletta, faceva shopping ammirando le vetrine dei negozi, si muoveva nella folla con disinvoltura.