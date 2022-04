Foggia, un poliziotto dà un calcio in faccia a un giovane appena fermato

Foggia, poliziotto sferra un calcio in faccia al ragazzo appena fermato: virale sui social

Un agente della questura di Foggia ha sferrato un calcio in faccia a un ragazzo che non si era fermato al posto di blocco. Il poliziotto ha ricevuto un’azione disciplinare ed è stato trasferito ad altra sede. Il filmato, ripreso con un telefonino e diventato virale sui social, è stato mandato in onda ieri sera durante Chi l'ha visto, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli su Rai3.

I fatti risalgono allo scorso 2 aprile. L'aggressione è avvenuta dopo che la pattuglia ha raggiunto un giovane a conclusione di un inseguimento andato avanti per quasi tre chilometri. Stando a quanto ricostruito, il ragazzo non aveva la patente ed era alla guida di un'auto sottoposta a fermo amministrativo.

Durante la trasmissione è intervenuta la sorella del giovane: "Non accetto questo abuso. Ha una divisa e deve dare l'esempio, non accanirsi con violenza così", che in collegamento telefonico ha sottolineato che "è giusto che paghi, ma non siamo né io e né il poliziotto a decidere come, sarà un giudice a decidere la giusta punizione per mio fratello e l'amico, ma non noi".

La questura di Foggia, tramite una nota, ha fatto sapere che "dell'episodio è stata immediatamente informata l'autorità giudiziaria per l'accertamento delle eventuali responsabilità penali" e che "nei confronti del poliziotto è stata avviata l'azione disciplinare e che lo stesso è stato destinato ad altra sede". "Nel sottolineare che il comportamento del poliziotto non corrisponde in nessun modo ai canoni e ai valori della Polizia di Stato, si precisa che l'arrestato, senza aver mai conseguito la patente di guida, conduceva un veicolo sottoposto a fermo amministrativo e che probabilmente per tale ragione non si è fermato all'alt intimato dalla pattuglia – prosegue la nota - lo stesso è stato bloccato dopo aver percorso ad alta velocità il centro cittadino per circa 3 km ed aver tentato infine di fuggire a piedi".

