Frosinone, spara verso il palco alla festa di paese: feriti dj e fonico

È caccia al folle che ieri sera in località La Forma, a San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone, nel corso della festa di paese "Notti Magiche", dopo aver imbracciato un fucile ad aria compressa ha sparato contro il dj e il fonico che si stavano esibendo sul palco. Un gesto inspiegabile, che ha seminato il panico tra i presenti e sul quale stanno ora indagando i carabinieri della compagnia di Pontecorvo. L'uomo dopo aver centrato i due malcapitati, che fortunatamente non corrono pericolo di vita, si è dileguato tra la folla.

Al momento non è chiaro se il vero bersaglio fossero i due musicisti, la manifestazione, oppure se l'autore abbia sparato senza alcuna ragione. Ai carabinieri non risulta che j e fonico abbiano riportato ferite gravi: grazie al piccolissimo calibro dei proiettili e al fatto che l'autore degli spari non abbia mirato all'altezza degli occhi. I carabinieri, intanto, stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e hanno chiesto ai presenti di fornire eventuali video relativi al momento degli spari, per verificare se sia possibile ricavarne elementi utili all'identificazione dello sparatore. Stando ad alcune testimonianze, l'autore del gesto si è dileguato subito dopo aver sparato.