G7, carabinieri contro la Meloni: “Nave hotel indegna, gestione fallimentare"

G7, nave hotel: i carabinieri contro la Meloni

“È passato qualche giorno dal risultato elettorale delle elezioni europee e penso che adesso il presidente del Consiglio possa dedicarsi con il suo governo a comprendere che cosa sia accaduto a Brindisi, agli operatori che si sono trovati uno scenario indegno per quello che deve essere il servizio di ordine pubblico e di sicurezza per il G7”. Con queste parole Vincenzo Romeo, Segretario Nazionale di Pianeta Sindacale Carabinieri, si rivolge in un video direttamente a Giorgia Meloni e chiede chiarimenti su quanto accaduto in Puglia. Gli alloggi della nave-hotel destinati alle forze di sicurezza, infatti, sono stati oggetto di denuncia perché presentavano condizioni igieniche pessime.

“Spero che si sia attivata - continua Romeo – anche perché i carabinieri vogliono capire perché si sono trovati in quelle condizioni. Vogliono capire se ci sono stati dei sopralluoghi, attività preparatorie da parte del ministero degli Interni. Quali sono state le condizioni che hanno portato a trovarsi in questa situazione di assoluto disagio. Una gestione fallimentare. Gli operatori che si sono trovati sul posto e che si sono trovati in queste condizioni hanno il diritto di sapere chi ha causato tutto questo, chi sono i responsabili e quali sono le operazioni che adesso stanno sanando tutto questo. Perché chi doveva gestire ha fatto sì che ci trovassimo in queste condizioni assurde?”. Poi Romeo conclude rivolgendosi direttamente alla premier: “Presidente Meloni, aspettiamo una sua risposta. E lei sa quale ministro ha delegato”.

La presidente del Consiglio si trova a Borgo Egnazia da un paio di giorni ed è pronta ad accogliere i grandi della terra, ma il caso degli alloggi fatiscenti rischia di essere una macchia nell’organizzazione del vertice. Sulla ex Costa Magica sono state segnalate perdite di acqua, camere sporche e condizionatori guasti. Nel frattempo il 70% dei militari alloggiati sulla nave è stato dirottato in strutture alberghiere.

Come ha spiegato il sindacato di polizia Coisp, l’affitto è costato 6 milioni di euro di soldi pubblici: “Non si capisce come sia stato possibile noleggiarla senza aver fatto un’accurata ispezione prima di far partire gli agenti”, ha affermato il segretario Domenico Pianese. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha chiesto al Dipartimento della pubblica sicurezza chiarimenti in merito alla vicenda riguardante la nave ormeggiata nel porto di Brindisi.

G7, ecco le cabine della nave hotel

G7, Conapo: "Vigili Fuoco accampati in tende in garage"

"A dispetto di un buon piano organizzativo iniziale, sviluppato dai vertici regionali del Corpo e le conseguenti promesse centrali (tutte venute puntualmente meno), per i propri uomini" al G7 in Puglia "il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pensato bene di impiegare risorse e modalità tipiche delle calamità naturali, anche se non c'è (grazie a Dio) alcuna calamità (o forse il G7 dalla dirigenza VV.F. è percepito come tale?)! Dunque: tende montante in un garage del Comando di Brindisi, dove fino al giorno prima erano parcheggiati automezzi, o nei capannoni della Fiera del Levante a Bari; assicurando però che sarà disponibile l'aria condizionata! Oltre a questo, si è pensato anche di aumentare il numero dei posti letto negli alloggi del personale, finendo per ridurre il rapporto persone ospitate/servizi igienici disponibili ad un livello improponibile".

E' la denuncia del sindacato dei Vigili del Fuoco Conapo Puglia in una lettera inviata alla Presidente Meloni e al ministro Piantedosi. "Chiediamo che, come sembrerebbe stia accadendo in queste ore per il personale delle FF.OO., vengano individuate situazioni logistiche adeguate e, per quel che è oramai possibile, siano inviati mezzi in piena efficienza (reale, non formale)", concludono.