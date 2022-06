Giulia De Lellis e Carlo Beretta è crisi? Ecco cos’è accaduto

C'è aria di crisi tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta? Ecco come stanno le cose

È il volto di numerose campagne pubblicitarie, il suo accento romano la rendono l'amica che tutte le ragazze adolescenti vorrebbero, Giulia De Lellis, nelle ultime ore, però, ha gettato i fan nello sconforto. Prima facendoli preoccupare per essersi recata in ospedale per un attacco di presunta allergia, poi, per aver fatto sorgere il dubbio: Giulia De Lellis e Carlo Beretta è crisi?

Giulia è arrivata alla ribalta social aiutata dal programma Uomini e Donne, dove ha conosciuto il suo storico ex Andrea Damante, che l’ha ispirata a scrivere il bestseller Le corna stanno bene con tutto. Ma io stavo meglio senza! Tra campagne pubblicitarie e consigli di make up, incanta i suoi followers con la storia d’amore con l’erede dell’industria di armi da fuoco Carlo Gussalli Beretta. In particolare, Carlo è l'ex amico del cuore di Andrea Damante, ma questa è tutta un'altra storia.

La coppia è sempre riservata sulla relazione, sono poche le storie e i post dove compaiono insieme, ma come fa notare il radar del gossip e i suoi fan, che le domandano via Instagram dov'è il suo Lo (nomignolo dato da Giulia al compagno ndr).

In realtà per la coppia è solo un momento di lavoro intenso, qualche ora fa Giulia ha postato l’arrivo in camera di un lussuoso albergo a Istambul, dove ad accogliere la coppia ci sono le loro polaroid su un letto di petali. Quindi, crisi al momento smentita.

Leggi anche: