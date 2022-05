Giulia Ligresti: "Temevo di morire in carcere, ho patteggiato da innocente"

Giulia Ligresti: "Mi sono trovata in una situazione kafkiana"

Giulia Ligresti può finalmente sorridere, il tribunale di Milano, infatti, le ha riconosciuto un risarcimento per la sua detenzione in carcere da innocente, dopo che sono cadute tutte le accuse perchè "il fatto non sussiste". Ma il suo è un sorriso amaro, perchè solo per i primi 16 giorni passati in cella a Vercelli tra luglio ed agosto di nove anni fa, Giulia Ligresti ha diritto ad un risarcimento di 16mila euro. La sentenza della Corte d’Appello le ha riconosciuto la particolare «afflittività» della condizione carceraria, ma non le ha concesso l’indennizzo per i 21 giorni trascorsi a San Vittore. "Sono molto delusa del fatto che il mio patteggiamento sia stato considerato un’ammissione di colpa. Mi trovavo in un luogo infernale dove non sarei sopravvissuta un solo giorno in più".

"Leonardo, - prosegue Giulia Ligresti al Corriere - il più piccolo dei miei figli, aveva solo 11 anni, ero angosciata e disperata e mi era stato fatto capire che quella era l’unica strada, l’unico strumento per uscire da lì. Ma non c’era alcun consenso, sono finita in una situazione kafkiana in cui, pur non avendo commesso nulla, sono stata costretta a cedere per tornare a casa dai miei figli. Ricordo ancora oggi il primo interrogatorio da detenuta: sono stata prelevata dal carcere all’alba, costretta dentro il recinto del furgone blindato fino al tribunale di Torino: un caldo atroce e il panico perché soffro di claustrofobia. È stato in quel momento che mi è stato chiaramente detto che la mia detenzione sarebbe potuta durare mesi e che l’unica strada per uscire era patteggiare".

