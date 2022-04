Guerra, sirene antiaeree in tutto il Paese. Putin e la strategia del terrore

Guerra Russia Ucraina, nessun arretramento: allarme anche a Kiev

Putin sta lanciando un chiaro segnale, la Russia non ha nessuna intenzione di fermarsi. Tornano a suonare gli allarmi delle sirene antiaeree in Ucraina, all'alba del 41esimesimo giorno di guerra. Lo riporta The Kyiv Independent, secondo cui le sirene dei raid aerei sono risuonate in "quasi tutte le regioni", "a Cherkasy, Chernivtsi, Dnipropetrovsk, Donetsk, Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Khmelnytsky, Kirovohrad, Kiev, Leopoli, Mykolaiv, Odessa, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopil, Vinnytsia, Volyn, Zakarpattya, Zaporizhzhia, Zhytomyr".

L'obiettivo della Russia è ora "stabilire il pieno controllo sul territorio delle regioni di Donetsk e Luhansk": è questa la valutazione dello stato maggiore dell'esercito ucraino, contenuto nell'ultimo aggiornamento sulla situazione. Secondo Kiev, i russi stanno "reintegrando scorte di cibo, carburante, materiali lubrificanti e munizioni". E intanto continuano anche ad assediare la città di Kharkiv, che si trova a pochi chilometri dal confine russo, e a puntare al pieno controllo su Mariupol, con "continui bombardamenti di artiglieria che distruggono quartieri residenziali e infrastrutture cittadine".

