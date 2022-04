"Hey Hey Rise Up", il nuovo brano dei Pink Floyd per l'Ucraina

David Gilmour e Nick Mason insieme per l'Ucraina: è uscito l'ultimo brano "Hey Hey Rise Up"

"Hey Hey Rise Up" è l’ultima canzone incisa dai Pink Floyd per sostenere l’Ucraina. Il brano è uscito a mezzanotte ed è stato distribuito su tutte le piattaforme di streaming musicale. L’impegno civile è riuscito a riunire David Gilmour e Nick Mason con una canzone ispirata a "Oh, The Red Viburnum In The Meadow" storico brano ucraino folk di protesta scritto durante la prima guerra mondiale. I Pink Floyd sono accompagnati dalla voce di Andriy Khlyvnyuk, dei Boombox, una delle più seguite band ucraine. Nel brano dunque si può ascoltare la voce di Andry, estrapolata dal popolare post su Instagram che lo vede cantare in segno di protesta contro la guerra a Sofiyskaya Square a Kiev.

I Pink Floyd e i Boombox si sono incontrati per la prima volta nel 2015, Gilmour: "Nel 2015 ho suonato uno show al Koko a Londra in supporto di Belarus Free Theatre, i cui membri erano stati imprigionati. Pussy Riot e la band ucraina Boombox erano in programma. Dovevano fare il loro spettacolo, ma il cantante Andriy ha avuto problemi con il visto, quindi il resto della band ha fatto da supporto a me durante il mio set, abbiamo eseguito 'Wish You Were Here' per Andriy quella sera”.

Questa volta, l’impegno sociale e umanitario dei Pink Floyd ha un coinvolgimento personale. Infatti sia la nuora che i nipoti di Gilmour sono di nazionalità ucraina: "Noi, come molti altri - ha detto - stiamo provando la rabbia e la frustrazione per questo vile atto in cui un pacifico e democratico Paese indipendente viene invaso e la propria gente uccisa da uno dei più grandi poteri del mondo".

Il brano è stato registrato solo qualche giorno fa, il 30 marzo, lo stesso giorno tra l'altro è stato girato il video, diretto dall'acclamato regista Mat Whitecross. La voce di Khlyvnyuk è stata campionata, non solo per una questione di distanze geografiche, il frontman dei Boombox infatti al momento si trova ricoverato in ospedale per una ferita provocata dalla scheggia di un proiettile che lo ha colpito.

