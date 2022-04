Il Papa: "Devo operarmi". Bacchettata alle suocere: "Attenzione alla lingua"

Il Papa: "Il ginocchio mi fa male, non riesco a stare in piedi a lungo"

Papa Francesco annuncia che presto dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. "Vi chiedo scusa, vi saluterò seduto perché questo ginocchio non finisce di guarire e non posso stare in piedi tanto tempo", ha detto ieri il Papa all’udienza. Francesco soffre da tempo di gonartrosi, ovvero artrosi del ginocchio. Sul sagrato di San Pietro, padre Sapienza lo ha accompagnato dandogli il braccio fino al palco, un percorso lungo e faticoso. Negli ultimi mesi, per il dolore al ginocchio destro, il Papa non ha potuto presiedere diverse celebrazioni. I medici hanno suggerito un’operazione per inserire una protesi.

Il Papa poi in udienza si sofferma sulla figura della suocera. Francesco ne esalta le doti ma non risparmia anche una bacchettata. "State attente con la lingua, che è uno dei peccati più brutti, state attente. La suocera - spiega Francesco - non dico che la pensiamo come il diavolo ma sempre la si pensa in brutta figura, ma è la mamma del tuo marito, di tua moglie, pensiamo oggi a questo sentimento un po' pervaso che la suocera quanto più lontano meglio è. No, è madre, anziana, e una delle cose più belle delle nonne è vedere i nipotini, quando i figli hanno dei figli, rivivono. Guardate bene il rapporto che voi avete con le vostre suocere: sì delle volte sono un po' speciali, ma hanno dato la maternità del coniuge, hanno dato tutto".

