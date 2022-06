Ilary Blasi sta per diventare di nuovo mamma

Potrebbe essere in dolce attesa la conduttrice dell'Isola dei Famosi, Ilary Blasi

Un amico vicino a una delle coppie d’oro del calcio ha rivelato, in esclusiva al settimanale Nuovo, che Ilary Blasi e Francesco Totti stanno allargando la famiglia. Insomma la bella conduttrice dell’Isola dei Famosi starebbe per avverare uno dei desideri del Capitano, quello di avere una famiglia numerosa.

Questa fonte nominata come 'gola profonda' ha dichiarato: “A 17 anni dal sì stanno cercando di avere il quarto figlio”. Sarà vero? Al momento la coppia tace, soprattutto ormai è alle spalle lo scandalo che quest’inverno ha visto come protagonista il presunto tradimento di Francesco. Proprio a Verissimo, l’ex letterina ha parlato a ruota libera con la sua amica Silvia Toffanin, in merito alla vicenda, ha ricostruito i fatti e da dov’è partito lo scandalo: “Quella foto allo stadio a me ha dato una certezza e cioè che ci fosse l’organizzazione di qualcuno".

Ha continuato: "Loro hanno questa foto quindi riconoscono una ragazza che non è un personaggio pubblico dietro a Francesco, la foto è stata scattata il 5 febbraio il caso scoppia il 21 quindi in questi 15 giorni hanno creato il caso. Possibile non sia uscito altro visto che dicevano che durava da mesi la storia? Non c’è nulla, solo una foto allo stadio. Con lui c’era anche mio figlio. Poi ci hanno accusato di aver fatto una smentita debole, ma sono i giornali che avevano una storia debole. E dopo la bomba non è successo più nulla”.

Concludendo, Ilary ha affermato: “Noi non dobbiamo dare spiegazione alla gente, mi viene da sorridere perché si da molta importanza forse ai social, perché pare sia partito tutto da li. Se non pubblico una foto scoppia un caso mediatico”

