In Italia 428 teatri chiusi, ma Franceschini manda soldi a quello di Mariupol

Report, Franceschini finanzia la ricostruzione del teatro di Mariupol: "Per quelli italiani non è previsto nulla"

Il ministro della cultura Dario Franceschini ha annunciato il contributo italiano per la ricostruzione del teatro di Mariupol. Ma in Italia, lo scrive il conduttore di Report Sigfrido Ranucci su Facebook, ci sono 428 teatri chiusi, di cui la metà è di proprietà pubblica. Il conduttore di Report ha così anticipato uno dei temi della prossima puntata, in onda lunedì alle 21.20 su Rai 3. Come scrive Ranucci, la Lombardia si contraddistingue per un totale di 57 teatri chiusi: prima di lei solo la Sicilia, con 59. Ma il patrimonio inutilizzato di cui dispone il bel Paese interessa tutte le regioni. Dal Piemonte (32), alla Liguria (19) a Campania (29), Emilia Romagna (23) e Toscana (39).

“Qualcuno dovrebbe quantificare quanto ci costa questo immenso patrimonio culturale storico architettonico abbandonato. Ma nessuno lo sa, perché la Direzione generale spettacolo del Ministero della Cultura ci fa sapere che non c’è un censimento aggiornato”, sottolinea il conduttore di Report. “Per il 2022 – aggiunge Sigfrido Ranucci - finanziano 420 milioni di euro destinati solo a spettacoli e non alle infrastrutture. Per i teatri non è previsto nulla, possono pure crollare. E naturalmente su tutto questo non è destinato neanche un solo euro del Piano di ricostruzione e di resilienza”.

