L'Isola dei Famosi 2022: ecco il vincitore secondo i bookmakers

I bookmakers hanno iniziato a tirare le somme e fanno il nome del possibile vincitore dell'Isola dei Famosi 2022

Il reality honduregno è quasi al termine, il 27 giugno sarà proclamato il vincitore dell'edizione dell'Isola dei Famosi 2022. Gli ascolti di quest'anno sono stati positivi, il pubblico ha apprezzato la frizzante conduzione di Ilary Blasi e la complicità dei due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Sono rimasti 10 naufraghi e in queste ore è indicato dalla media delle scommesse giunte sui siti adibiti alle scommesse Snai, Sisal e Eurobet il possibile vincitore.

L'Isola dei Famosi 2022: il vincitore secondo i bookmakers

Quindi, stando alla media ponderata delle scomesse lanciate, in teroria abbiamo già il nome del vincitore dell'Isola dei Famosi 2022. Sul podio secondo le quote scommesse, potrebbe salire l'attore romano di origini greche, Nicolas Vaporidis, quotato secondo Snai, Sisal e Eurobet, 2.00, 1.85, 2.00. A seguire c'è il fratello di Guendalina Tavassi che si posiziona al secondo posto quotato rispettivamente a 3.00, 3.00, 3.00. Carmen Di Pietro, occupa il terzo posto, è l'unica concorrente donna che figura tra i colleghi indicati come possibili vincitori.

Dopo il ritiro dal gioco del figlio Alessandro Iannoni, la naufraga è quotata per la vittoria del reality a 10.00, 7.50, 11.00. Rimangono fuori dal podio, al quarto posto, poi troviamo il membro superstite de I cugini di campagna che non si è arreso alla squalifica per bestemmia di Silvano Michetti, Nick Luciani, quotato a 10.00, 12.00, 9.00. A chiudere la Top 5, in quinta posizione è invece una delle new-entries nel gioco, Luca Daffré, quotato a 15.00, 16.00 e 16.00.

