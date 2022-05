La Corte Suprema Usa voterà per revocare il diritto all’aborto

La Corte Suprema Usa pronta a cancellare il diritto all’aborto

La Corte Suprema americana sarebbe pronta a votare per revocare il diritto all’aborto. È quanto riporta il quotidiano statunitense Politico che avrebbe avuto accesso a una prima bozza, redatta dal giudica ultra-conservatore Samuel Alito, denominato “Parere della Corte”. Si tratta di un documento, fatto circolare all’interno del tribunale, che è un ripudio “totale e deciso” della storica sentenza del 1973 (Roe vs Wade) che garantiva la tutela costituzionale federale dei diritti all’aborto. La sentenza era stata presa dopo che una donna, ribattezzata Jane Roe per tutelarne la privacy, era ricorsa contro il marito, violento, di cui era rimasta incinta del terzo figlio.

Nel 1992, poi, c’era stata un’ulteriore decisione – la Planned Parenthood vs Casey – che in gran parte manteneva il diritto all’aborto. Nel suo documento, però, Alito scrive che “Roe aveva terribilmente torto fin dall’inizio” che poi aggiunge: “Riteniamo che [le sentenze] Roe e Casey debbano essere annullate”. Questo testo è stato etichettato come “Parere della Corte”. Nella bozza di 67 pagine firmata dal giudice ultra conservatore, non ci sarebbe alcun riferimento al diritto degli Stati di decidere se regolamentare o proibire l'aborto. In passato i giudici hanno cambiato posizione rispetto alla linea espressa nell'opinione. La decisione della Corte Suprema non sarà definitiva fino a quando non verrà pubblicata. Finora non era mai stata fornita un'anticipazione. La rivelazione potrebbe aprire un dibattito in tutto il Paese, ma al momento l'indicazione della Corte, a maggioranza conservatrice, appare orientata ad annullare il principio che autorizza l'aborto. Rimane da capire se verranno mantenute delle eccezioni o se la scelta sarà quella di procedere a un divieto totale di questa operazione.

Leggi anche: