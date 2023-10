La Russa jr, il caso arriva in Senato: i pm ora chiedono la sim del telefono

La Russa jr, la verità è in quella scheda telefonica. La questione entra in Parlamento

Non c'è pace per il presidente del Senato Ignazio La Russa, dopo l'inchiesta di Report e le polemiche con tanto di annuncio di querela per le accuse di presunti legami tra la sua famiglia e la criminalità organizzata, torna d'attualità anche il caso che riguarda il figlio: Leonardo Apache. La questione sulla violenza sessuale ai danni di una ragazza - si legge su Il Fatto Quotidiano - finirà in Senato. Per quel che risulta, i magistrati sono intenzionati a chiedere l’autorizzazione alla Giunta del Senato per ottenere la sim del cellulare di La Russa jr. Ora la sim potrebbe servire agli inquirenti per tracciare gli spostamenti di Apache nei giorni tra il 18 e il 19 maggio e successivi, giorni in cui, secondo la denuncia della presunta vittima, una ragazza milanese di 22 anni, si sarebbe consumata la violenza.

Nell’inchiesta - prosegue Il Fatto - è indagato anche Tommaso Gilardoni, 24 anni, comasco, e studi in Economia a Londra. Ama fare il dj e ha amicizie nello star system. Ma oltre a chiarire la questione delle chat, la Procura sta eseguendo analisi genetiche sulle tracce biologiche repertate dal centro antiviolenza della Mangiagalli dove la presunta vittima si reca il 19 maggio. Per quel che risulta da queste tracce, i pm hanno individuato un solo Dna maschile e non due come era ipotizzabile. Scoperta di rilievo che se confermata potrebbe mettere in dubbio la ricostruzione della denuncia. Per trovare un match, genetico e investigativo, bisognerà procedere al prelievo del Dna dei due indagati. Per La Russa jr, come già avvenuto in trasparenza per il cellulare, non sarà complicato. Da capire Gilardoni, il cui prelievo potrà avvenire anche attraverso una richiesta rogatoriale.