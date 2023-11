Ladri in casa Zaccagni-Nasti: bottino dal valore di 80mila euro

Svaligiata la casa dell'influencer napoletano e del calciatore della Lazio

Ore di paura per il calciatore azzurro Zaccagni e la moglie influencer Chiara Nasti quando al rientro in casa, hanno trovato la loro villa in via della Camilluccia a Roma, completamente svaligiata. I ladri si sarebbero intodotti nell'abitazione tra il pomeriggio e la serata di martedì 21 Novembre, e il furto è stato scoperto dopo le 20, quando la coppia è rincasata. Hanno rubato gioielli, borse di marca e il portafoglio di Zaccagni contenente carte di credito. Il valore complessivo del bottino è stimato intorno agli 80 mila euro.

Il furto è stato segnalato dalla coppia al numero di emergenza 112, le indagini sono attualmente in corso, con la polizia scientifica sul luogo del crimine alla ricerca di tracce dei malviventi. Si ipotizza che i ladri possano aver pianificato il furto dopo aver effettuato dei sopralluoghi preliminari, e si sta considerando anche l'ipotesi di un basista. Non è escluso che l'allarme non fosse attivo al momento dell'effrazione.

Chiara Nasti ha espresso la sua preoccupazione tramite un post su Instagram, ringraziando i fan e gli amici per i messaggi di solidarietà. Ha evidenziato la mancanza di sorveglianza nella zona e ha ricordato di essere stata vittima di un furto anche prima dell'estate. Conclude sottolineando: "Nell'abitazione è una cosa schifosa che non auguro a nessuno!".