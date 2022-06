"Le donne non hanno il pene", il folle dibattito dei laburisti

Il partito Laburista non sa rispondere se le donne hanno il pene

Nel Regno Unito il dibattito sull'identità sessuale o di genere, sta assumendo dei toni stravaganti. L’ultima discussione è sul dilemma che non riesce proprio a mettere d'accordo i rappresentanti del partito laburista: le donne possono avere il pene oppure no?

La risposta è no, altrimenti sarebbero uomini, ma a sinistra la confusione sull'argomento è tanta e il leader dei Labour, Sir Keir Starmer, che è stato più volte accusato di eludere le domande sull'argomento, ha dichiarato in un'intervista alla Lbcche la 'grande maggioranza' delle donne non ha un pene, riaccendendo il dibattitto all'interno del partito.

Starner ha proseguito: “la stragrande maggioranza delle donne, si tratta esclusivamente di biologia e ovviamente non hanno un pene. Lo sappiamo tutti e ovviamente hanno bisogno di spazi sicuri e lo sosterremo. Ma c'è una piccola minoranza d’individui che sono nati in un genere con cui ora non si identificano. Attraversano un processo, altri no, e questo è traumatico per loro, e li rispetto e li sostengo".

Non solo, per il 99,99% delle donne, ha poi ribadito Sir Keir Starmer: "È tutta biologia, dobbiamo sostenere i loro spazi sicuri, ma non denigriamo o manchiamo di sostenere il piccolo gruppo di persone che lottano con la loro identità di genere".

Questa considerazione di Sir Keir Starner arriva, dopo le recenti dichiarazioni della deputata laburista Stella Creasy, che in un'intervista rilasciata al Daily Telegraph, aveva dichiarato che le donne transgender sono donne a tutti gli effetti e come tali dovrebbero essere trattate. "Certo che le donne possono avere il pene!", ha sottolineato, per poi sferrare un attacco alla scrittrice J.K. Rowling: "È una cattiva femminista".

Come femminista vecchio stile, ha aggiunto, "Sto ancora combattendo il patriarcato. Non mi interessa combattere tra di noi", conclude Creasy. Sarà anche così, ma le sue parole hanno innescato un polverone nella sinistra inglese con la collega laburista Anneliese Dodds ha spiegato di non essere affatto d'accordo: "Per me le donne non possono avere il pene. Certo, ci sono persone che hanno cambiato genere. Ma il genere non coincide con il sesso biologico".

Leggi anche: