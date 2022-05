Loggia Ungheria, il caso si sgonfia. Associazione segreta: sarà archiviazione

Caso Amara, la procura verso l'archiviazione sulla Loggia Ungheria

"La Loggia Ungheria non è mai esistita. Non nei termini previsti dalla legge Anselmi sulle associazioni segrete. E infatti l’inchiesta che la riguarda procede ormai spedita verso la richiesta di archiviazione". Lo scrive oggi il Fatto Quotidiano, che ricorda che "sono ormai una ventina i fascicoli milanesi in cui l’ex avvocato esterno dell’Eni, Piero Amara, è indagato per calunnia. In gran parte provengono dalle denunce delle persone che lo stesso Amara aveva elencato come membri della loggia".

Ma, prosegue il Fatto, "sarebbe un errore liquidare l’intera storia come una panzana. Anzi. Le deposizioni di Amara in molti altri casi sono state riscontrate e hanno portato la Procura di Perugia ad aprire nuovi fascicoli d’in da gi ne (per altri reati) che sono già in fase avanzata: è infatti alto il numero di persone già convocate e sentite dal procuratore Raffaele Cantone e dalla pm Gemma Miliani".

Prosegue il Fatto Quotidiano, passando in rassegna alcuni elementi della vicenda: "la Loggia Ungheria, con i parametri del codice penale alla mano, non è mai esistita. Ma questo non vuol dire che non sia esistito altro. Per esempio una lobby che si muoveva, come peraltro ammesso da Amara già nel 2019, per un “reciproco scambio di favori” e, se non violava la Legge Anselmi, qualche altra norma, probabilmente, sì".

